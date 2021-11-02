До 7 °C тепла ожидается в Москве во вторник

Небольшая облачность и до + 7°C ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 5…7°C тепла. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до + 3°C. Осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах + 4…9°C. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки 0°C.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «сентябрьская» погода с температурой на 5-10°C выше нормы продержится в Москве минимум до 10 ноября.

По его словам, в четверг в Москву придет южный воздух, а температура будет близка к рекордным значениям в ближайшие два дня – около 12…13°C. Вильфанд отметил, что это «очень высокие температуры, это впечатляюще».

Он добавил, что в субботу и воскресенье температурный фон будет выше нормы на 7…8°C — дневная температура будет в диапазоне +5…10°C.

По словам Вильфанда, самыми теплыми днями будут четверг и пятница.