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Вильфанд заявил, что аномальное тепло сохранится в Москве минимум до 10 ноября

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «сентябрьская» погода с температурой на 5-10°C выше нормы продержится в Москве минимум до 10 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

«До конца декады будет по-настоящему теплая погода в центре европейской России. Она будет отличаться от нормы на пять, а в отдельные дни и на 9…10°C. Особенно теплыми днями будут четверг и пятница. На 1,5 месяца примерно погода будет отставать от своего развития», — утверждает Вильфанд.

По его словам, в четверг в Москву придет южный воздух, а температура будет близка к рекордным значениям в ближайшие два дня – около 12…13°C. Вильфанд отметил, что это «очень высокие температуры, это впечатляюще».

Он добавил, что в субботу и воскресенье температурный фон будет выше нормы на 7…8°C — дневная температура будет в диапазоне +5…10°C.

Ранее Вильфанд рассказал, что температурную аномалию прогнозируют в столичном регионе в конце недели: в пятницу ожидается самый теплый день с температурой до +13°C. По его словам, со среды погода в основном будет облачная, ожидается небольшой дождь.

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