Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
До 7 °C тепла ожидается в Москве во вторник 06:07
ВМФ России усилят «цифровым» охотником за подлодками 06:03
Врачи вылечили отца Юлии Началовой 06:01
Вильфанд заявил, что аномальное тепло сохранится в Москве минимум... 05:54
Форвард «Вашингтона» Овечкин впервые в сезоне не набрал очков... 05:53
Елизавета II заявила, что «никто не вечен», в обращении к саммиту... 05:52
Семин оценил состав сборной России на решающие матчи отбора к ЧМ-2022 05:45
Российский двойник Ди Каприо не смог заработать на майнинге и шоу-бизнесе... 05:39
Диетолог Леонов рассказал, кому может навредить картофель 05:28
Осужденного на пожизненный срок миллионера обвинили в убийстве жены 05:25

В Минздраве раскритиковали лечение COVID-19 антибиотиками

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Владимир Чуланов раскритиковал лечение COVID-19 антибиотиками. Об этом сообщает газета «Известия».

Он подчеркнул, что бактериологи заметили тенденцию, что чаще высеваются штаммы, резистентные к тем антибиотикам, к которым раньше они были чувствительны. В результате лечить какие-то бактериальные инфекции будет гораздо сложнее.

Чуланов подчеркнул, что нерациональное использование антибиотиков может еще ухудшить ситуацию.

«Слово «пневмония» зачастую заставляет ряд врачей на амбулаторном этапе назначать антибиотики, а это абсолютно бессмысленно. Их использование оправдано, если заболевание обусловлено бактериальной инфекцией. Это бывает на госпитальном этапе, чаще всего в отделениях интенсивной терапии, когда используется ИВЛ. Но «вирусная пневмония», или «пневмонит», — это не повод назначать антибиотики», — рассказал Чуланов.

Ранее врач Александр Мясников предположил, что в России повысилась смертность из-за того, что граждане злоупотребляют различными препаратами.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть