Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в Москве в пятницу

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температурную аномалию прогнозируют в столичном регионе в конце недели: в пятницу ожидается самый теплый день с температурой до +13°C. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Самые высокие температуры в Москве будут в четверг и пятницу. В пятницу даже до +13°C будет наблюдаться в Москве», — утверждает Вильфанд.

По его словам, со среды погода в основном будет облачная, ожидается небольшой дождь.

Вильфанд отметил, что в пятницу через Москву пройдет небольшой фронт, из-за этого будет сплошная облачность. Поэтому ночи в эти дни также будут теплыми в пределах +7…8°C. Синоптик утверждает, что теплые воздушные массы будут поступать с востока Средиземноморья.

В ночь с 1 на 2 ноября в Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана». По данным синоптиков, ночью в столице ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха опустится до -2°C. Порывы ветра составят 3-8 м/c.

Синоптики прогнозируют аномально снежную и холодную зиму в России. В Москве, например, высота сугробов превысит норму на 25%, а в низовьях Волги, Колыме и на Юге Сибири — на 50%.