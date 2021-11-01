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Автомобилистов Москвы призвали быть внимательными из-за тумана

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале призвал автомобилистов быть внимательными на дорогах из-за плотного тумана.

«Просим автомобилистов быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров и не отвлекаться на гаджеты», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что по данным МЧС Москвы, видимость в условиях тумана составит 200-700 метров.

В городе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности до утра 2 ноября. Из-за тумана в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержаны или отменены более 30 рейсов.

Ночью, по прогнозам синоптиков, жителей столицы ожидает минусовая температура, а по области столбики термометров опустятся до -5°C. В Гидрометцентре России прогнозировали, что ночью в столице температура воздуха опустится до -2°C. Порывы ветра составят 3-8 м/c.

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