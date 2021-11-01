Морг на Кубани отказался принимать тело умершей женщины из-за ведомственного приказа

Глава Тимашевского района Андрей Палий заявил, что в морге Краснодарского края отказались принимать тело умершей женщины из-за ведомственного приказа. Об этом он сообщил по итогам совещания по инциденту, передает ТАСС.

По его словам, согласно приказу ведомства, полицейский, подписавший направление, должен присутствовать лично при передаче тела на экспертизу. Теперь морг будет принимать тела на патолого-анатомическое исследование беспрепятственно, добавил он.

Он принес семье свои соболезнования и попросил представителей сферы ритуальных услуг обращаться в органы власти по возникающим проблемам.

Ранее прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки. Предварительно установлено, что предприниматель, оказывающий ритуальные услуги, получив полную оплату за них, на основании направления участкового привез 30 октября в морг Тимашевского района тело умершей женщины для установления причины смерти, но там отказались принимать тело якобы по причине выходного дня. На следующий день предприниматель вместе с помощником утром привезли тело умершей женщины к зданию администрации Тимашевского района без согласования с ее родственниками.