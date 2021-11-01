Жителям Москвы и Подмосковья пообещали минусовые температуры

Температура в Москве ночью будет ниже нуля, а по области столбики термометров опустятся до -5°C. Об этом заявил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сегодня ночью температура в Москве будет отрицательная, а по области даже до -5 градусов», — сказал синоптик.

По его словам, ночное похолодание связано с изменением циркуляции воздушных масс. На смену воздушным массам юга Атлантики придут воздушные массы с юго-востока, из Казахстана, где низкие температуры и нет облаков.

Сейчас в столице и по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана. В Гидрометцентре России прогнозировали, что ночью в столице температура воздуха опустится до -2°C. Порывы ветра составят 3-8 м/c.

В связи с туманом в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержаны или отменены более 30 рейсов.

В целом на этой неделе, по словам сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, жителей столицы ждет солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до +7-12°С, однако в четверг и пятницу возможны легкие заморозки. Температура будет стремиться к нулевой отметке и в ночные часы. Ветер будет слабый, по утрам вероятно появление очагового тумана.