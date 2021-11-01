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Байден назвал изменение климата угрозой существованию человечества

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Jonathan Ernst/Reuters

Изменение климата является угрозой самому существованию человечества, и стоимость бездействия в этом вопросе растет. Об этом заявил президент США Джо Байден на климатическом саммите СОР26 в Глазго, сообщает РИА «Новости».

«Это вызов всей нашей жизни. Экзистенциальная угроза существованию человека, каким мы его знаем. С каждым днем промедления стоимость бездействия возрастает», — подчеркнул американский лидер.

Ранее климатологи из Кембриджского центра климатического восстановления предложили бороться с изменениями климата не только с помощью сокращения выбросов углекислого газа, но и путем восстановления тающих ледниковых покровов Арктики.

Изменение климата в целом увеличивает риски травм, болезней и смертей во всем мире, выяснили ученые из университета Монаша в Австралии и Университета Сан-Паулу в Бразилии. Они установили, что повышение средней дневной температуры на 1°C было связано с ростом числа госпитализаций с поражениями почек на 0,9%. Наибольшей связь была в день повышения температуры, но сохранялась еще на протяжении 1-2 дней. Более выраженной она была у женщин, детей до 4 лет и пожилых людей старше 80 лет.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), страны принимают недостаточно мер по недопущению роста температуры на Земле. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала, что, если к 2030 году глобальная политика в целом не изменится, то объем выбросов будет существенно выше уровня, необходимого для недопущения роста средней температуры на Земле. В частности, если сдерживать потепление до 1,5 градуса Цельсия, то необходимо будет сократить выбросы на 55%, а до 2 градусов — на 30%.

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