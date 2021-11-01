Пользователи сети осудили девушку за фотосессию в мемориале жертвам Холокоста

Жительница Берлина устроила фотосессию в мемориале жертвам Холокоста и разозлила пользователей соцсетей, сообщает издание LADBible.

Как рассказали очевидцы, девушка пришла туда вместе с парнем, который ее и фотографировал. Чтобы снимки получились эффектнее, модель сняла с себя куртку, оставив лишь топик и легинсы.

После того, как видео с девушкой, снятое возмущенными свидетелями, оказалось в сети, комментаторы осудили пару за такой поступок.

«У меня просто нет слов, кто-то должен был им сделать замечание», — написал один из зрителей.

Другие посоветовали паре изучить историю и узнать о жертвах Холокоста, в честь которых и возвели мемориал.

О том, понесет ли модель какое-либо наказание, не сообщается. В полиции тоже никак не прокомментировали происходящее.

Ранее модель из США попала под шквал критики за фотосессию, которую она устроила на похоронах своего отца.