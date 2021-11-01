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Мурашко сообщил об улучшении ситуации с COVID-19 в России после введения нерабочих дней

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России улучшилась после введения нерабочих дней и ограничительных мероприятий. Об этом в ходе заседания Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

«Это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться», — сказал он.

По его словам, количество пациентов с COVID-19, которым необходима госпитализация, из-за распространения «дельта»-штамма увеличилась в сравнении с предыдущими волнами.

«Мы видим, что в связи с распространением штамма «дельта» все-таки количество лиц, требующих госпитализации, тяжелого течения и у лиц молодого возраста выше, чем в предыдущие волны, но вакцинация позволяет избежать госпитализации во многих случаях», — добавил Мурашко.

Глава Минздрава также сообщил, что на сегодняшний день около 1,38 млн россиян с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей.

«Этих пациентов стало на 3,6 тыс. человек меньше, чем днем ранее», — подытожил он.

Режим нерабочих дней действует в России с 30 октября до 7 ноября. При этом в регионах можно корректировать их дату. В Москве нерабочие дни были установлены на период с 28 октября по 7 ноября. Дополнительные ограничительные меры потребовались из-за продолжающегося распространения коронавирусной инфекции.

В России за последние сутки выявлено 40 402 случая заражения коронавирусом. У 9% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 1155 человек, при этом вылечились 23 187 пациента.

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