Мишустин призвал россиян минимизировать контакты в нерабочие дни

Премьер-министр России Михаил Мишустин обратился к гражданам страны с просьбой снизить число контактов в нерабочие дни, сообщает ТАСС.

«Еще раз хотел бы попросить всех граждан с пониманием отнестись к нерабочим дням. Надо минимизировать контакты и, конечно, беречь свое здоровье <…> Если мы вместе будем соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться, то сможем остановить рост числа заболевших», — сказал премьер.

Он также призвал глав регионов «следить за ситуацией и оперативно», связанные с распространением коронавирусной инфекции.

«Прошу самым серьезным образом отнестись к обеспечению ограничительных мер, строго контролировать их соблюдение, сделать все необходимое для оказания своевременной и качественной медицинской помощи гражданам», — подчеркнул Мишустин.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, какой симптом при COVID-19 является смертельно опасным. Так, по его словам, пониженная температура тела может свидетельствовать о том, что организм не может справиться с токсинами и не может дать иммунный ответ на вирус. Медик добавил, что для измерения температуры лучше использовать ртутный термометр, так как он точнее бесконтактных и электронных устройств.

За последние сутки в России выявлено 40 402 новых случаев заражения коронавирусом. При этом у 9% заболевших не было клинических проявлений болезни. Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (7103), Санкт-Петербург (3250), Московская область (2866), Самарская область (1504). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Ненецком автономном округе (18) и Чукотском автономном округе (18).