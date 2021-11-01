У британца украли дом, пока он был в командировке

Майк Холл из Англии уверяет, что его дом украли, пока он был в командировке, пишет LADBible. Вернувшись из поездки, мужчина не смог открыть дверь ключом, а в его квартире неизвестные люди уже начали делать ремонт.

Как рассказал мужчина, весь август он провел в Уэльсе по работе. Перед возвращением, ему позвонили соседи и рассказали, что в его доме начали жить неизвестные люди. Уже через сутки Майк стоял на пороге квартиры, но так и не смог в нее попасть.

«Я хотел войти через переднюю дверь, но мои ключи не подошли к замку. Мне открыл дверь незнакомый мужчина», — вспоминает Холл.

Майк рассказал незнакомцу, что это его собственность, на что мужчина ответил, что недавно купил этот дом, поэтому владеет недвижимостью. Удивленный таким заявлением, Холл вызвал полицию.

«Но полицейские сказали, что ничем не могут помочь, потому что это гражданский случай — нужно обращаться к адвокатам», — рассказал Майк.

Впрочем, после резонанса в СМИ сотрудники полиции взяли дело под своей контроль. Более того, репортерам «Би-би-си» удалось выяснить, что дом был действительно продан, но при его продаже использовались поддельные документы на имя Майка Холла.

Фирма, которая занималась продажей дома, тоже оказывает помощь полиции и пытается разобраться в ситуации.

«Мы продолжаем сотрудничать с полицейскими и соблюдаем наши профессиональные обязательства», — говорится в заявлении.

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