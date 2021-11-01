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Воры украли из мишленовского ресторана 45 бутылок вина на $407 тысяч

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Depositphotos

Пара, приехавшая на отдых в Испанию, украла из ресторана 45 бутылок дорого вина общей стоимостью $407 тысяч, сообщает издание HuffPost.

По информации СМИ, мужчина с женщиной пришли в дорогой мишленовский ресторан и говорили между собой на английском языке. Сев за стол, они позвали официанта и попросили принести закуску.

Пока сотрудник выполнял их просьбу, мужчина спустился в погреб и успел вынести оттуда 45 бутылок дорогого вина.

«Они были профессионалами и точно знали, что им нужно делать», — рассказал совладелец ресторана.

Среди похищенного оказалось 215-летнее вино Château d'Yquem и шесть бутылок из XIX века. Впрочем, по словам ресторатора, воры не смогут продать алкоголь, потому что все бутылки пронумерованы и занесены в специальный реестр.

«Такое вино уникально. Все коллекционеры знают, что оно есть только у нас», — сказали в ресторане.

В полиции подтвердили, что они начали расследование, но пока не сообщают конкретных деталей.

Ранее на востоке Франции украли бутылки с вином на €350 тысяч. При погоне воры кидали вино в полицейских, после чего бросили машину и скрылись.

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