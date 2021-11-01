Фотография «черной дыры» на Google Maps привлекла внимание пользователей сети

Пользователь сайта Reddit нашел на Google Maps фотографию «черной дыры» в море, пишет Insider. Объект привлек внимание и других людей, пытающихся понять, что же это такое.

Автор находки не рассказал, каким образом наткнулся на загадочный объект, зато поделился снимком с другими пользователями. Сам он, судя по всему, так и не понял, что увидел.

«Что это за [фигня]. Это совсем не похоже на остров», — так мужчина подписал фото.

К обсуждению подключились остальные комментаторы, предложившие свои версии. Некоторые люди решили, что на острове находится секретная военная база, которую специально закрыли на карте черным пятном от лишних глаз.

Кто-то предположил, что это знаменитый остров из сериала «Остаться в живых». Впрочем, в это мало кто верит.

«На самом деле, то, что кажется черным — темно-зеленое. Это просто большое количество деревьев», — заключил один из комментаторов.

Ранее автором загадочной фотографии стал мужчина из Англии. Он сделал кадр на кладбище, а потом увидел на снимке странное «лицо».