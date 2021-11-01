В Роспотребнадзоре не разрешали привитым иностранными вакцинами посещать музеи Ленобласти

Роспотребнадзор опроверг информацию об обновленных правилах посещения музеев Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства по итогам совещания с органами исполнительной власти.

«Никаких изменений в ранее принятые ограничения, определяющие порядок допуска в музеи посетителей, не планируются. Допуск посетителей в музеи, расположенные на территории Ленинградской области, привитых иностранными вакцинами не разрешен и не согласовывался с руководителем Управления», — отметили в ведомстве.

Ранее в пресс-службе правительства Ленинградской области сообщили, что признают действие QR-кодов, свидетельствующих о прохождении вакцинации зарубежными препаратами. Уточнялось, что иностранные туристы могут посещать петербургские музеи по предъявлении таких кодов.

В Ленинградской области ввели ряд ограничений из-за ситуации с коронавирусом. Так, с 15 ноября для посещения спортивных и развлекательных заведений потребуются QR-коды, свидетельствующие о пройденной вакцинации от COVID-19 или подтверждающие факт заболевания в течение последних 6 месяцев. Руководителям государственных, муниципальных и частных организаций в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли, общепита и других сфер было поручено с 15 ноября обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медицинском отводе или факте заболеваемости коронавирусом в последние полгода.

Кроме того, с 8 ноября были введены дополнительные меры. После периода нерабочих дней были введены ограничения на работу в ночное время для предприятий общепита, развлекательных и культурных учреждений, ограничено число посетителей на мероприятия.