Учителя года в США обвинили в избиении школьницы

Шестидесятилетняя Каролина Ли из Флориды, признанная «Учителем года» в штате, была арестована по обвинению в насилии над детьми. Как сообщает WPTV, ее обвиняют в том, что она ударила несовершеннолетнюю ученицу.

По информации полиции, Ли спросила одну из своих учениц, почему та ей угрожала, на что та ответила, что никаких угроз никогда не было. В ответ Ли потянулась через стол и ударила студентку ладонью. После этого, по сообщению пострадавшей, Ли начала нецензурно ругаться и продолжила бить ее по голове в то время, как у девушки потекла кровь из носа.

Уточняется, что конфликт Каролины Ли с учениками изначально возник в социальных сетях после новости о том, что та стала «Учителем года». Школьники упрекнули ее в том, что она использовала оскорбительные выражения в отношении темнокожих на уроках.

Расследование инцидента продолжается, на данный момент Ли отстранили от работы с детьми.

Ранее сообщалось о жительнице Великобритании, обвинившей свою бывшую учительницу в том, что та склоняла ее к сексу, угощая сладостями.