Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Томской больнице, где внук ухаживал за бабушкой, выявили нарушения 16:31
У Apple появится новый дорогой гаджет 16:31
В Англии озабочены «оружейной лихорадкой» сербов 16:27
Суд по требованию «АСТ» и «Эксмо» запретил Telegram распространение книги Стивена... 16:26
Лоза: Дзюба не имеет никакого значения для сборной России, это еще один медленный... 16:25
В России первый регион объявил о продлении нерабочих дней 16:24
Путин заявил о необходимости совершенствовать ВКС из-за активности НАТО 16:16
Онищенко посоветовал российским звездам уехать в Сибирь 16:16
Глава «Нафтогаза» дал совет Байдену по «Северному потоку –... 16:10
В Роспотребнадзоре не разрешали привитым иностранными вакцинами посещать музеи... 16:02

Учителя года в США обвинили в избиении школьницы

close
100%
WMPTV

Шестидесятилетняя Каролина Ли из Флориды, признанная «Учителем года» в штате, была арестована по обвинению в насилии над детьми. Как сообщает WPTV, ее обвиняют в том, что она ударила несовершеннолетнюю ученицу.

По информации полиции, Ли спросила одну из своих учениц, почему та ей угрожала, на что та ответила, что никаких угроз никогда не было. В ответ Ли потянулась через стол и ударила студентку ладонью. После этого, по сообщению пострадавшей, Ли начала нецензурно ругаться и продолжила бить ее по голове в то время, как у девушки потекла кровь из носа.

Уточняется, что конфликт Каролины Ли с учениками изначально возник в социальных сетях после новости о том, что та стала «Учителем года». Школьники упрекнули ее в том, что она использовала оскорбительные выражения в отношении темнокожих на уроках.

Расследование инцидента продолжается, на данный момент Ли отстранили от работы с детьми.

Ранее сообщалось о жительнице Великобритании, обвинившей свою бывшую учительницу в том, что та склоняла ее к сексу, угощая сладостями.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть