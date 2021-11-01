Хозяйка показала, как успокоить собаку во время салюта с помощью носка

Кейтлин Миллер из Англии показала способ, как успокоить собаку во время салюта, пишет Tyla. Для этого ей понадобилась лишь пара носков.

Как рассказала студентка, если собака начинает паниковать, услышав звуки фейерверка, то есть верный, по ее мнению, способ, чтобы успокоить питомца. Для этого нужно взять носок, отрезать ножницами переднюю часть и надеть его на голову животного.

По словам Кейтлин, она сама несколько раз пользовалась этим приемом. Миллер считает: собаки с носком на голове думают, что их крепко обнимают, поэтому быстро успокаиваются.

«Вместо того, чтобы покупать специальные антистресс-игрушки в интернете, просто отрежьте конец носка и наденьте его на голову собаки», — поделилась девушка.

Другие пользователи сети оценили идею британки и поблагодарили за лайфхак.

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