Сбежавший из психбольницы член банды Басаева попал на камеры видеонаблюдения

Член банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба — Магомед Алханов, который ранее сбежал из психиатрической больницы в Астрахани, попал на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Полиция распространила новые приметы Алханова. Мужчина может быт одет в длинную черную куртку с капюшоном, черный спортивный костюм и черные кроссовки.

Ранее сообщалось, что УФСИН объявило вознаграждение за сведения о сбежавшем члене банды Басаева.

В конце октября стало известно, что Магомед Алханов сбежал из психиатрической больницы в Астрахани во время прогулки.

В июне сотрудники правоохранительных органов задержали Алханова. В СК указали, что в связи с особой тяжестью совершенных преступлений следствие намерено предъявить этому гражданину обвинение по таким статьям УК России, как вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих. Кроме того, в суд будет подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным правоохранительных органов, Алханов был причастен к нападению на псковских десантников в 2000 году в составе банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.