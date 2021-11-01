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Американец, купивший 20 одинаковых лотерейных билетов, выиграл игру двадцать раз

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Depositphotos

Американский пенсионер Уильям Ньюэлл из Александрии в штате Виргиния выиграл $100000, купив на сайте двадцать одинаковых лотерейных билетов. Об этом сообщает сайт Лотереи Виргинии.

На сайте отмечается, что мужчина уже участвовал в лотерее, однако обычно приобретал билеты в продуктовых магазинах, на этот раз, однако, купив их на сайте Лотереи Виргинии. Билет стоил всего $1 с возможностью выигрыша в $5000, однако, поскольку пенсионер купил одинаковые билеты, его приз увеличился многократно.

«Безусловно, я чувствую себя просто прекрасно по этому поводу», — поделился своими эмоциями Ньюэлл.

Он добавил, что пока не знает, на что потратит выигранные деньги.

Лотерея Виргинии — крупнейшая лотерея штата, продажа билетов которой приносит прибыль почти в $2 млн ежедневно. Существенная часть денег, при этом, идет на содержание школ и колледжей региона.

Ранее сообщалось о жителе Флориды, который решил потратить часть выигранного $1 млн на покупку электрической зубной щетки.

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