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В Уссурийске проводят проверку инцидента с ребенком в машине на железнодорожных путях

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Уссурийске Приморского края проводится доследственная проверка в связи с сообщениями о том, что женщина оставила ребенка в машине на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), уточняет ведомство.

По информации ведомства, 31 октября на железнодорожных путях, расположенных на улице Льва Толстого, был припаркован автомобиль, внутри которого находился малолетний ребенок. Очевидцы убрали машину с путей в безопасное место к моменту приезда полицейских.

В УМВД России по Приморскому краю уточнили, что в автомобиле марки Nissan Tiida Latio находилась 10-летняя дочь владелицы авто. Сотрудники полиции установили личность владелицы иномарки, ею оказалась 44-летняя жительница села Борисовка.

Женщина объяснила полицейским, что покинула автомобиль из-за возникших неотложных дел. В отношении нее также составили протокол об административном правонарушении за остановку автомобиля на железнодорожном переезде (ч.1 ст. 12.10 КоАП РФ). Женщине грозит наказание в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

Инцидентом заинтересовались и инспекторы по делам несовершеннолетних. Женщину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней дочери.

Ранее в Братске Иркутской области полицейские задержали женщину, которая оставила своих четверых детей одних в квартире.

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