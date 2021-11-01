Медведев заявил, что Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия с весны этого года находится в пятой фазе пандемии коронавируса, и этот период продолжается до сих пор. Такое мнение он выразил в статье для «Российской газеты».

Он отметил, что сейчас уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией находится на очень высоком, почти критическом уровне. Политик подчеркнул, что для борьбы с пандемией требуются продуманные, взвешенные решения.

«И эту борьбу следует вести общими силами всех стран. Невзирая на все объективные трудности и тем более — на чьи-либо политические амбиции», — написал экс-президент России.

По словам Медведева, первая фаза пандемии коронавируса в России была, вторая — до середины июня 2020, третья — с лета — начала осени 2020 года.

«Четвертый этап пандемии, наступивший осенью — зимой 2020-2021 годов, был ознаменован новым ростом заболеваемости», — отметил зампредседателя Совбеза.

Он также добавил, что COVID-19 останется в жизни людей на долгое время, однако ситуацию с заболеванием в скором времени удастся взять под контроль, — когда массовое вакцинирование человечества выработает против этой болезни коллективный иммунитет.

Ранее Медведев заявил, что ограничивать свободы во время эпидемий можно.