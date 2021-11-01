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Овощная скульптура в центре Москвы рассмешила пользователей соцсетей

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МОСКВА МОЯ/Facebook

Скульптура из овощей, которую установили на Манежной площади не оставила равнодушными пользователей соцсетей. Фотографию изваяния опубликовали в сообществе «Моя Москва» в Facebook.

Автор изобразил диковинного зверя — тело медведя, крысиная морда, усы и крылья как у стрекозы. Материалом послужила тыква.

Слепленное из даров осени животное насмешило участников группы. Фотография набрала почти 500 лайков и несколько десятков комментариев. Скульптуру назвали «стрекозлом», «глокой куздрой» и «чучелом огородным». В основном, комментаторов позабавило диковинное произведение искусства, но нашлись и те, которые начали жаловаться на нерачительное отношение к еде.

Один из пользователей написал, что накануне гулял по Манежной площади, но не увидел там «овощезавра».

Ранее в Кургане решили вернуть на вокзал скульптуру «Кошка на чемоданах», за которую вступился телеведущий Иван Ургант. До этого изваяние раскритиковали жители города.

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