Школьника без сознания эвакуировали из запертой квартиры в Петергофе

В Петергофе в запертой квартире находился подросток без сознания, после вскрытия двери его увезли в реанимацию. Об этом пишут «Невские новости».

В службу спасения обратился отец 14-летнего подростка — он заявил, что сын заперт в квартире и не отвечает на звонки. Спасатели вскрыли дверь, школьника в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в детскую городскую больницу. Медики предварительно диагностировали у подростка острое отравление. Какое вещество могло его вызвать, не сообщается.

Издание уточняет, что подросток рос в благополучной семье и не состоял на учете.

Ранее сообщалось, что под Иркутском полицейские спасли четырех детей, запертых в квартире на несколько дней. Местная жительница, обратившаяся в полицию, рассказала, что видела, как дети спускали из окна веревку, другая местная жительница привязывала к ней продукты.