Daily Mail: борец с глобальным потеплением Билл Гейтс сжег тонны горючего в день рождения

Основатель IT-гиганта Microsoft, миллиардер Билл Гейтс, известный борьбой с глобальным потеплением, сжег тонны горючего, отмечая 66-й день рождения. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

В статье говорится, что Гейтс устроил частную вечеринку на яхте в средиземном море, на которую пригласил 50 гостей. Огромный корабль выделяет в атмосферу 19 тонн углекислого газа в день, пишет Daily Mail.

Газета отмечает, что поздравить Гейтса прилетел другой защитник планеты — основатель крупнейшей в мире компании, занимающейся розничной торговлей, Amazon Джефф Безос. Он прибыл на вертолете, который, как подсчитали журналисты, пролетев более 190 км, сжег свыше 50 литров горючего и выбросил порядка 100 кг CO2.

Ранее Гейтс рассказал о технологиях, которые скоро сравняются по доходам с IT.