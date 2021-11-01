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На Камчатке мужчина погиб из-за установки по переработке рыбы

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Андрей Зима/РИА «Новости»

Несчастный случай произошел в поселке Нагорный Камчатского края — на производстве мужчину засосало в установку по переработке рыбных отходов, в результате чего он погиб. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления СК.

«В утреннее время 29 октября в помещении по производству рыбной муки на территории рыбоперерабатывающего предприятия, расположенного в поселке Нагорный Елизовского района, обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи проводят процессуальную проверку после гибели мужчины, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате нападения медведя на группу туристов в природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края. На территории Араданского хребта дирекция парка не ведет регулирование численности медведей. Причиной является отсутствие сил и средств.

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