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Мужчина, напавший с ножом на пассажиров в Токио, раскрыл свой мотив

В городе Тефу префектуры Токио 24-летний Кета Хаттори напал с ножом на пассажиров поезда, так как хотел «исполнить свою мечту» и быть приговоренным к смертной казни. Об этом сообщает Kyodo News.

«Я подумал, что если убью более двух человек, меня точно приговорят к смерти», — приводит агентство показания Хаттори.

Мужчина в фиолетово-зеленом костюме начал размахивать ножом в вагоне поезда и попытался устроить там пожар. Он разлил в вагоне горючую жидкость и попытался ее поджечь. Некоторые пользователи сети отметили, что внешний вид нападавшего напоминает Джокера — персонажа из вселенной DC.

Полиция Токио задержала Хаттори непосредственно на месте происшествия, где он курил, ожидая прибытия правоохранительных органов. По последней информации, в результате нападения ранения получили 17 человек.

Ранее стало известно, что в итальянском городе Римини мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса и ранил пять человек.

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