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В Москве священнослужитель открыл стрельбу после нападения в храме

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В Москве батюшка открыл стрельбу после того, как неизвестный напал на него в храме, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел днем на улице Генерала Белобородова. По информации телеканала, мужчина напал на священнослужителя в туалете. В целях самообороны батюшка достал сигнальный пистолет и произвел выстрел.

Однако это не остановило нападавшего и спровоцировало его на новую атаку. Он набросился на священнослужителя и ударил его несколько раз, после чего попытался скрыться. Выбежав на улицу, он попытался уехать на автобусе через дорогу, однако священнослужитель успел настичь его там и забежал в общественный транспорт вместе с ним.

К этому времени на место происшествия уже направлялись сотрудники полиции. До их прибытия злоумышленник убежал в сторону кладбища. В настоящее время его разыскивают правоохранительные органы.

Ранее в Свято-Никольском соборе Ивановской области женщина напала с ножом на священника во время службы, потому что «ей велели голоса».

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