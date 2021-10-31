G20 договорилась обеспечивать общий доступ к вакцинам и лекарствам от COVID-19

G20 по итогам саммита договорилась стремиться обеспечивать общий доступ к вакцинами и лекарствам от COVID-19, особенно странам, где уровень доходов низкий или средний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике.

«Мы будем продвигать наши усилия по обеспечению своевременного, справедливого и всеобщего доступа к безопасным, недорогим, качественным и эффективным вакцинам, терапевтическим средствам и диагностическим средствам, уделяя особое внимание потребностям стран с низким и средним уровнем доходов», — указано в документе.

Саммит Группы двадцати проходит в Риме 30 — 31 октября. Италия, председательствующая в G20 страна, задействовала в переговорах ключевых игроков по Афганистану — США, Турцию, Китай и Россию.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 в режиме видеоконференции заявил о том, что однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может использоваться для повышения эффективности других подобных препаратов.