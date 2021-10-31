Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
США продолжают следить за ситуацией на российско-украинской границе 17:30
Лавров: демонстрация флага США в Черном море не добавляет стабильности 17:19
Лавров назвал единственный вариант возобновления ядерной сделки 17:16
Автомат Лукашенко стал экспонатом во Дворце независимости Белоруссии 17:14
Жулин: с Валиевой трудно тягаться — она гениальна 17:10
Белый дом пообещал учесть мнение союзников по ядерной политике 17:06
Российскому журналисту не дали задать вопрос Байдену 16:59
Лавров рассказал о беседе с Байденом на саммите G20 в Риме 16:55
Жена избитого по вине российского судьи бойца UFC поддержала мужа 16:52
В Петербурге пьяный мужчина свесил сына-инвалида за ноги с 10-го этажа 16:46

Три московских бара поймали на нарушении мер против COVID-19

Трем столичным заведениям грозит закрытие до 90 суток за нарушение ограничений, принятых для предотвращения распространения коронавируса, сообщается в Telegram-канале Московские новости.

Речь идет о развлекательных заведениях «Бар, которого нет», «Old Towm» и «Punk Fiction».

Проверки показали, что в этих барах в дни, объявленные нерабочими в качестве меры предотвращения распространения коронавируса, проходили дискотеки и шоу. Гости находились в заведениях без масок, а сами организаторы не обеспечили необходимой дистанции.

«За нарушения организаторам грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток»,— говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом установил в городе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Отмечается, что, помимо этого, в столице уже введена мера по переводу 30% сотрудников организаций на дистанционный режим работы, также горожане старше 60 лет и имеющие хронические заболевания обязаны соблюдать изоляцию.

Ранее сообщалось, что за нарушение противоэпидемических мер штрафы грозят магазинам «Смешные цены», «Fix Price» и «Все для ремонта».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть