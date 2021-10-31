Три московских бара поймали на нарушении мер против COVID-19

Трем столичным заведениям грозит закрытие до 90 суток за нарушение ограничений, принятых для предотвращения распространения коронавируса, сообщается в Telegram-канале Московские новости.

Речь идет о развлекательных заведениях «Бар, которого нет», «Old Towm» и «Punk Fiction».

Проверки показали, что в этих барах в дни, объявленные нерабочими в качестве меры предотвращения распространения коронавируса, проходили дискотеки и шоу. Гости находились в заведениях без масок, а сами организаторы не обеспечили необходимой дистанции.

«За нарушения организаторам грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей. В случае причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток»,— говорится в сообщении.

Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом установил в городе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. Отмечается, что, помимо этого, в столице уже введена мера по переводу 30% сотрудников организаций на дистанционный режим работы, также горожане старше 60 лет и имеющие хронические заболевания обязаны соблюдать изоляцию.

Ранее сообщалось, что за нарушение противоэпидемических мер штрафы грозят магазинам «Смешные цены», «Fix Price» и «Все для ремонта».