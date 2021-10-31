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Главврач египетской больницы рассказал о самочувствии отравившихся россиян

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Ахмед Махмуд/РИА «Новости»

Главный врач египетской больницы Абделькадер Давидар рассказал о состоянии российских туристов, отравившихся в отеле в Хургаде, сообщают «Известия».

Он отметил, что граждане РФ поступили в больницу 30 октября с диареей, рвотой, болями в желудке и высокой температурой «после приема какой-то пищи».

Давидар уточнил, что пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести, большая часть симптомов прошла и пациенты чувствуют себя лучше.

«Сегодня утром мы выписали примерно 30% пострадавших. И мы ожидаем, что к сегодняшнему вечеру сможем выписать остальных», — заявил врач.

Ранее стало известно, что 40 российских туристов отравились в отеле AMC Royal в Хургаде, среди них были дети. По предварительной информации, власти будут возбуждать уголовное дело в отношении руководства отеля из-за нарушения санитарных норм.

В Минтуризме Египта сообщили, что отель будет закрыт на неопределенный срок, пока не будет удовлетворять всем условиям и критериям безопасности.

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