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Мать школьника, участвовавшего в изнасиловании второклассника, прокомментировала инцидент

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Depositphotos

Мать одного из шестиклассников, причастных к изнасилованию второклассника с особенностями развития на Кубани, прокомментировала поступок сына, сообщает НТВ.

Она пыталась оправдать поступок сына как «бестолковость, тупость, глупость, что угодно, но только не насилие».

«Не было насилия. Тот подговорил этого, этот того, уговаривал, давай сфотографируем, ничего же не произойдет, я удалю и все, просто позырим, как это выглядит», — рассказала она.

По информации НТВ, женщина является соцработником.

Инцидент произошел в середине октября в станице Варениковской Крымского района. Шестеро подростков, которые учатся в разных школах, изнасиловали второклассника с задержкой развития. Остальные четверо снимали происходящее на видео.

По предварительным данным, причиной данного происшествия стало то, что у семьи одного из шестиклассников был конфликт с семьей пострадавшего мальчика и старшеклассник таким образом решил отомстить младшему мальчику.

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