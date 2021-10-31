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Соседка рассказала о паре, снимающей жестокие видео c пенсионеркой в Челябинске

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Соседка молодой пары из Челябинска, которая выкладывает в соцсети видео с издевательствами над пенсионеркой с деменцией, заявила, что женщина пыталась вырваться из квартиры. Об этом она сообщила «РЕН ТВ».

По ее словам, у пенсионерки есть дочь и внучки, которые навещают ее каждый день по очереди.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить видео с издевательствами над пенсионеркой с деменцией из Челябинской области. Об этом сообщается на сайте СК России.

Как отмечают следователи, двое жителей Челябинска во время стримов унижали больную женщину и издевались над ее состоянием, получая за это денежные переводы от своих подписчиков.

До этого сообщалось, что в Совфеде решили бороться с треш-стримами — за проведение подобных прямых трансляций сенаторы предлагают штрафовать и отправлять в колонию на срок до шести лет. Ситуация осложняется тем, что жертвы треш-стримов зачастую заявляют, что не против издевательств, ведь они тоже зарабатывают на них.

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