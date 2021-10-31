РЕН: задержанный за убийство двух девочек в Туве оказался их родственником

Двух девочек, которых с множественными травмами нашли под окнами дома в Кызыле, выбросил из окна восьмого этажа их родственник, сообщает РЕН ТВ.

23-летний Очур Санчат, уроженец Тес-Хемского района, снимал у матери девочек комнату в квартире.

Выяснилось, что ранее он был судим за кражу и значился в федеральном розыске после того, как скрылся от суда за угон машины.

Ранее сообщалось, что в Кызыле под окнами дома на улице Лопсанчапа нашли двух девочек 9 и 14 лет с множественными травмами. В СК сообщили, что одна из них скончалась на месте, другая позже, в больнице.

По данным Shot, мать девочек воспитывала их одна, она работала по ночам в кафе, в день трагедии ее не было дома, Санчат присматривал за ними.

Следственными органами управления СКР по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в отношении малолетних).