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В рейтинге самых богатых умерших знаменитостей Forbes появился новый лидер

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Первое место в списке самых богатых умерших знаменитостей, составленном Forbes, занял британский писатель Роальд Даль — автор произведений «Матильда», «Чарли и шоколадная фабрика» и «Ведьмы».

Не так давно стриминговый сервис Netflix купил права на экранизацию его повестей, компания Roald Dahl Story Company получила $684 млн. Посмертные доходы писателя за прошедший год составили $700 млн.

С 2013 по 2020 годы самой богатой умершей знаменитостью был певец Майкл Джексон, который сейчас переместился на третью строчку с доходом $75 млн. Второе место занял американский музыкант Принс с доходом $120 млн.

Ранее сообщалось, что на фоне сделки Tesla с Hertz по закупке электромобилей основатель компании Илон Маск стал самым богатым человеком в истории, сообщает Forbes.

На момент закрытия торгов на финансовых рынках в понедельник, издание оценило капитал предпринимателя в $271,3 млрд. Это на $41,7 млрд больше, чем в прошлую пятницу, 22 октября.

В публикации подчеркивается, что Маск находится на ранее «неизведанной территории» и приближается к отметке в $300 млрд.

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