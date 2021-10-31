На Урале автобус переехал катавшуюся на ледянке пятилетнюю девочку

Рейсовый автобус ПАЗ проехал по пятилетней девочке, которая каталась на ледянке у дороги и съехала прямо под колеса транспортного средства. Инцидент произошел вечером 30 октября в Североуральском поселке Черемухово, сообщает E1.ru со ссылкой на ГИБДД по Свердловской области.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса ПАЗ-32054 при движении по улице Ленина со стороны дома № 34 в сторону улицы Вокзальной допустил наезд на ребенка, скатившегося на ледянке на проезжую часть», — говорится в сообщении.

В результате инцидента девочка получила перелом обеих ног, ее госпитализировали.

В ГИБДД уточнили, что ребенок выехал на дорогу неожиданно для водителя, справа налево по ходу движения транспортного средства.

В момент происшествия водитель автобуса был трезв. По словам мужчины, он заметил детей, которые катались с горки, а когда уже почти проехал мимо, почувствовал, как автобус задним колесом наехал на что-то. Водитель остановил автобус, вышел из салона и увидел, что на дороге лежит девочка.

Как сообщили в региональном ГИБДД, информацию об инциденте с ребенком направят в комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь ее родителей к ответственности.

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