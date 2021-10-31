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До +11°С ожидается в Москве в воскресенье

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РИА «Новости»

Небольшая облачность без осадков ожидается в воскресенье в Москве и Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет +9…11°С, в ночь на понедельник похолодает до плюс 2°С.
Ожидается юго-западный ветер, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах +8…13°С. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки 0°С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ноябре на большей части территории России прогнозируется температура выше нормы.

Он отметил, что теплее обычного ожидается на всей европейской территории России — единственный регион в котором ожидается обратное юг страны, — а также в Поволжье, на Урале, в Западной Сибири и Дальневосточном федеральном округе, особенно в Якутии.

Вильфанд подчеркнул, что температуры ожидается около нормы в Сибири, а именно в Красноярском крае, Хакасии, Иркутской области, а также в Томской и Кемеровской областях, на Чукотке и Камчатке.

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