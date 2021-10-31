Нутрициолог Степанова объяснила, кому могут навредить финики

Нутрициолог Алена Степанова рассказала, кому необходимо минимизировать или вообще исключить употребление фиников. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У фиников высокий гликимический индекс. Людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом важно их минимизировать. Если у вас имеются вздутие, метеоризм, то тоже не стоит злоупотреблять этим продуктом», — подчеркнула Степанова.

По ее словам, во время приобретения фиников необходимо осмотреть их, они не должны блестеть, а также состав плодов. Там не должно быть «дополнительной глюкозы и диоксида серы».

Ранее нутрицитолог Наталия Коломоец рассказала, что для профилактики простудных заболеваний россиянам стоит употреблять продукты, которые помогут предотвратить снижение иммунной защиты и успешно бороться с болезнями, например, сало и чеснок.

Она отметила, что чеснок помогает организму человека адаптироваться к неблагоприятным условиями, помогает при насморке и отите, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы и защищает нервную ткань. Данный продукт использовали в Древнем Египте и Риме в качестве тонизирующего средства.