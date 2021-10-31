Гинцбург заявил, что вакцина при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояния пациента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Гинцбург подчеркнул, что до сих пор точно неизвестно, чем обусловлен постковидный синдром.

«Наверное, одна из причин – циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления, они забивают почки и другие органы. Поэтому дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что этих иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект», — утверждает директор центра им. Гамалеи.

Он добавил, что пока еще не было экспериментальных работ на тему того, помогает ли вакцинация при постковидном синдроме. Этот вопрос требует углубленного изучения, считает Гинцбург.

Ранее директор центра им. Гамалеи заявил, что чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предпочитают не замечать успехов вакцинации препаратом «Спутник V».