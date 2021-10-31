Учителя в США уволили после фразы «мы не ведем переговоры с террористами» на уроке

Учителя математики местной школы в городе Риджфилд штата Нью-Джерси уволили после фразы «мы не ведем переговоры с террористами», которую он произнес в ответ на вопрос школьника-мусульманина на занятии, сообщает телеканал CNN.

Мохаммед Зуби задал учителю вопрос, могут ли ученики взять дополнительное время на выполнение задания — в ответ учитель якобы назвал его террористом. В школе отказались комментировать этот инцидент, однако пояснили, что преподаватель был отстранен от занятий и уволен.

В полиции Риджфилда, тем не менее, отказались заводить дело в связи с отсутствием состава преступления.

Зуби, который заявил, что имеет в качестве свидетелей всех своих одноклассников, потребовал публичных извинений перед своей семьей.

Ранее американских школьников свозили на экскурсию в гей-бар.