В Петербурге полицейский застрелил напавшего на него мужчину с ножом

В Санкт-Петербурге сотрудник полиции застрелил напавшего на него мужчину с ножом, сообщается на сайте Главного управления МВД России по городу.

Инцидент произошел в Пушкинском районе города — сотрудники полиции приехали на вызов в квартиру, где произошел несчастный случай — женщина якобы упала на стекло и получила несколько порезов, после чего полицию вызвал ее супруг.

Однако, у подъезда дома, откуда был совершен вызов, полицейские обнаружили вызвавшего их мужчину. Заметив полицейских, мужчина попытался скрыться, а когда сотрудники полиции приказали ему остановиться, он достал нож и напал на полицейских.

Один из правоохранителей произвел предупредительный выстрел в воздух — однако мужчина с ножом не остановился, и полицейский применил против него оружие. От полученных ран нападавший скончался.

В квартире была обнаружена раненная женщина, которая подтвердила, что является сожительницей погибшего. Пострадавшую с множественными колюще-режущими ранами доставили в больницу.

Ранее задержанный за убийство россиянки в Грузии бросил гранату в полицейских.