В Москве опечатали магазин «Дикси» из-за непривитого сотрудника

В Москве, по адресу ул. Белореченская № 36/3, сотрудники Роспотребнадзора опечатали магазин «Дикси» из-за множественного нарушения санитарных норм, сообщается на сайте ведомства.

Среди нарушений — отсутствие контроля за соблюдением периодичности уборки и дезинфекции, а также контроля за наличием масок у посетителей магазина. Кроме того, сотрудники магазина не предлагали посетителям без масок бесплатные средства защиты, а один из сотрудников кассы оказался не привит от коронавируса.

Также проверка Роспотребнадзора выявила хранение моющих средств для уборки торгового зала рядом с пищевыми продуктами, в потолке и стенах были обнаружили повреждения и щели. Кроме того, было выявлено несколько других существенных нарушений.

«Материалы подготовлены для передачи в Люблинский районный суд города Москвы», — указано в сообщении.

Ранее в Петербурге из-за несоблюдения ограничительных мер опечатали шесть баров.