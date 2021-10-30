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В Королевстве Тонга выявили первый случай COVID-19 за всю пандемию

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В Королевстве Тонга, располагающемся на островах Полинезии, выявили первого заразившегося SARS-CoV-2. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Носителем вируса оказался репатриант из Новой Зеландии, который прошел полный курс вакцинации.

Премьер министр Похива Ту'и'онетоа предупредил жителей крупнейшего острова королевства Тонгатапу, о возможном введении режима обязательной самоизоляции.

Тонга — она из последних стран, в которых не было коронавируса. В королевстве проживают порядка 100 тыс. человек, около трети населения привиты от SARS-CoV-2.

Минздрав Тонги отметил что инфицированный был одним из 215 человек, вернувшихся на историческую родину из новозеландского города Крайстчерч. Перед отлетом он сдал ПЦР-тест, результат был отрицательным.

Ранее в столице Австралии Канберре ввели локдаун из-за одного нового случая заражения коронавирусом.

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