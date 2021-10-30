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В Тюменской области в подвале больницы нашли разрозненные останки человека

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Depositphotos

В подвале больницы №15 Нижней Тавды рабочие нашли человеческие останки, пишет портал 72.ru.

Руководитель стройбригады Константин Поздняков, присутствующий при обнаружении, заявил, что рабочие случайно нашли в земле пальцы рук, ноги и другие части тела.

«У меня была бригада из 15 человек. Занимались выносом грунта из подвального помещения. Когда копали землю, то нашли руки, пальцы, волосы и внутренности. Все было как будто мумифицировано. Внутренности были завернуты в бумагу. Намеренно кем-то закопаны», — рассказал прораб.

Поздняков отметил, что после обнаружения останков на место пришла администрация больницы и, не пытаясь позвонить в полицию, сказала, чтобы строители закапывали находку обратно. Начальство дало рабочим тот же самый совет.

По словам Позднякова, никто не вызвал следователей или полицию, а работы приостановлены не были. Однако коллега Позднякова описал ситуацию иначе — он заявил, что следователей вызвали на место сразу, и пока они были на месте, работы не проводились.

Портал уточняет, что в Следственном комитете Тюменской области подтвердили, что по факту обнаружения останков действительно была проведена проверка, однако состава преступления обнаружено не было. Что стало с останками в итоге, не уточняется.

Ранее в Нижнем Тагиле нашли закопанные в лесополосе останки 14 человек.

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