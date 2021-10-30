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Опубликовано полное видео задержания Рашкина с тушей лося

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a_vyshinskiy/Telegram

Опубликовано полное видео задержания подозреваемого в незаконной охоте депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, пишут «Известия».

На кадрах — обыск в автомобиле депутата и его допрос. Депутат заявил, что осознает противоправность своих действий. При этом он заявил, что оружия при себе у него не было, хотя через некоторое время после задержания на месте разделки туши был найден охотничий карабин, разрешение на имя Рашкина и гильзы.

На видео депутат показывает правоохранителям тушу лося, ножи, а также утверждает, что нашел убитого зверя случайно.

Накануне Рашкин был задержан с убитым лосем в Саратовской области, хотя охота в регионе запрещена. Сам депутат заявил, что они с приятелем нашли животное в лесу, решили его забрать и разделить. Сам политик подчеркнул, что осознавал незаконность своих действий, но почему-то решил присвоить тушу лося.

На месте полицейский попросил Рашкина пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови, но депутат отказался.

Было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. СК оперативно забрал дело у полиции, заявив, что случившееся вызвало «большой общественный резонанс».

В WWF назвали главную ошибку задержанного Рашкина, заявив, что его версия вряд ли поможет ему остаться безнаказанным.

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