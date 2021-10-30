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Следователи завели дело на девушку, оголившую ягодицы на фоне Исаакиевского собора

СК России по Петербургу завел уголовное дело в отношении девушки, которая оголила ягодицы на фоне Исаакиевского собора и выложила фото в сеть. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации следователей, расследование ведется по ч.1 ст. 148 УК России «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению указанного преступления причастна 30-летняя женщина. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения и предъявлении ей обвинения», — добавили в пресс-службе Следственного комитета.

Как выяснилось, подозреваемая находилась у Исаакиевского собора и действовала умышленно и публично, когда сделала на фоне собора снимки и видео с обнаженными частями тела. Затем девушка отправила этот контент в одном из мессенджеров.

В СК считают, что блогерша проявила неуважение к обществу, унизив и оскорбив религиозные чувства верующих.

Ранее сообщалось, что была задержана девушка, раздевшаяся до трусов в центре Петербурга.

Также таджикский блогер Руслан Бобиев разместил в социальных сетях провокационные снимки. На них молодой человек со своей девушкой, одетой в полицейскую форму, имитировал половой акт на фоне храма Василия Блаженного в Москве. 29 октября суд приговорил обоих к 10 месяцам колонии.

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