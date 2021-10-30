Путин: «Спутник Лайт» может применяться для повышения эффективности других вакцин

Президент России Владимир Путин заявил, что однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может использоваться для повышения эффективности других подобных препаратов. Об этом сообщил российский лидер, выступая на саммите Группы двадцати (G20) в режиме видеоконференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия-24».

«Помимо двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в России создан и применяется активно однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», который может использоваться в том числе для повышения эффективности других вакцин», — сказал Путин.

По его словам, РФ уже работает по этому направлению с европейскими коллегами.

Ранее Путин в ходе выступления на G20 призвал Всемирную организацию здравоохранения ускорить процесс признания вакцин от коронавируса. По его словам, сейчас «остро стоит вопрос» о том, чтобы ВОЗ ускорила процесс оценки качества новых вакцин и препаратов от коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии регистрацию прошли вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н».