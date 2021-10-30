Названа причина смерти диктора Кириллова

Причиной смерти советского и российского теле- и радиоведущего, диктора Центрального телевидения Гостелерадио Игоря Кириллова стали возрастные хронические заболевания. Об этом сообщил ТАСС его помощник Сергей Рублев.

«У него были, как и у всех людей пожилого возраста, возрастные хронические заболевания», — пояснил помощник.

Известный диктор скончался на 90-м году жизни. Кириллов был бессменным ведущим парадов 9 мая на Красной Площади в современной России, кроме того Кириллов был диктором на парадах в СССР с 1965 по 1980.

В апреле 1961-го именно Кириллов сообщит и о полете Юрия Гагарина. Также он в течение 30 лет был диктором программы «Время».

Ведущий был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.

Когда пришла новая телевизионная эпоха, Кириллов все равно был востребован: он вел концерты, презентации, творческие вечера и до конца жизни оставался диктором Первого канала, любимый зрителями и коллегами.