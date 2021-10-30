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В Благовещенске борца с коррупцией задержали при получении взятки

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу регионального отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России при получении взятки, передает пресс-служба областного следственного управления СК России по региону.

По данным следователей, 29 октября на одной из городских парковок подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации 300 тысяч рублей. Полученная взятка была частью предполагаемой общей суммы взятки в размере 1 млн. 200 тыс. рублей. Она предназначалась за содействие в урегулировании спора между коммерческой организацией, как исполнителем работ по договорам подряда, и их заказчиком.

Заведено уголовное дело по статье за получение взятки в особо крупном размере. Подозреваемый отправлен в изолятор временного содержания. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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