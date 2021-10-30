В Москве лжеэлектрик изнасиловал женщину и заснул у нее в квартире

Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как ее изнасиловал мужчина, который представился электриком, передает РЕН ТВ.

Как рассказала женщина, в ее дверь позвонил мужчина, который назвал себя электриком — ему якобы необходимо было проверить счетчики. Однако после того, как злоумышленник попал в квартиру, он стал раздевать женщину и изнасиловал ее.

По информации телеканала, после преступления он лег спать в квартире москвички. Сотрудники полиции задержали его, когда насильник отдыхал на кровати.

Ранее сообщалось, что в Москве девушка стала жертвой изнасилования после того, как ее новый знакомый заманил ее в квартиру под предлогом посмотреть кролика.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который подозревается в нападении и насилии над женщинами.

По данным следствия, серийный насильник орудовал в Приморском районе города. Известно как минимум о семи потерпевших. Мужчина нападал на женщин в безлюдных местах, после чего избивал и насиловал.