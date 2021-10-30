Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Россиянам рассказали, когда нужно начинать копить на пенсию 05:58
Панарин впервые в сезоне набрал больше одного очка в матче НХЛ 05:57
Чубайс: высокие цены на газ в Европе для России «ничего хорошего не... 05:56
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона», установленный им самим 05:31
Врач Тяжельников предупредил об ослаблении иммунитета из-за «температурных горок» 05:29
Дзюба оценил крупные победы над «Спартаком» и «Динамо» 05:16
На МКС прибыл корабль с продуктами для «новогоднего стола» 04:57
Овечкин до двух шайб сократил отставание от Халла в списке лучших снайперов НХЛ 04:57
Советник Путина заявил о неизбежности отказа от «нефтяной иглы» 04:50
Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Аризону» 04:47

В Москве лжеэлектрик изнасиловал женщину и заснул у нее в квартире

close
100%
Depositphotos

Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как ее изнасиловал мужчина, который представился электриком, передает РЕН ТВ.

Как рассказала женщина, в ее дверь позвонил мужчина, который назвал себя электриком — ему якобы необходимо было проверить счетчики. Однако после того, как злоумышленник попал в квартиру, он стал раздевать женщину и изнасиловал ее.

По информации телеканала, после преступления он лег спать в квартире москвички. Сотрудники полиции задержали его, когда насильник отдыхал на кровати.

Ранее сообщалось, что в Москве девушка стала жертвой изнасилования после того, как ее новый знакомый заманил ее в квартиру под предлогом посмотреть кролика.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который подозревается в нападении и насилии над женщинами.

По данным следствия, серийный насильник орудовал в Приморском районе города. Известно как минимум о семи потерпевших. Мужчина нападал на женщин в безлюдных местах, после чего избивал и насиловал.

Все новости на тему:
Новости Москвы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть