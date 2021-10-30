Четырехмесячный младенец погиб на прогулке с отцом в Саратове

Следователи инициировали проверку по факту гибели четырехмесячной девочки во время прогулки с отцом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По предварительным данным, малышка гуляла со своим отцом во дворе частного дома в Волжском районе Саратова. Ребенок находился в коляске, когда внезапно перестал подавать признаки жизни. Прибывшие на место медики констатировали смерть младенца.

Как заявили в ведомстве, признаков насильственной смерти на теле погибшей при внешнем осмотре не обнаружено.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области скоростной поезд «Сапсан» сбил коляску с 11-месячным ребенком. В результате ребенок был госпитализирован в больницу, где позднее скончался.

До этого сообщалось, что в Саратовской области 13-летний мальчик плохо себя почувствовал в автобусе, который развозил учеников из школы, и умер до приезда медиков.